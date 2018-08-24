إثراء ضمن أول قائمة تصدرها مجلة التايم لأعظم ١٠٠ مكان في العالم

المواطن - الرياض

احتل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي – إثراء – مكانة متقدمة في قائمة مجلة تايم الأولى لأعظم 100 مكان للزيارة في العالم.

وضمت القائمة العديد من المعالم الشهيرة في العالم منها مكتبة تيانجين بينهاي في الصين ذات التصميم الخيالي الغريب ومتحف ماكان في إندونيسيا الذي يضم 800 لوحة ومنحوتة اقتنى أغلبيتها رجل الأعمال وهاوي الجمع الإندونيسي هاريانتو أديكوسومو خلال 25 سنة.

وقد عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم باختيار إثراء ضمن أفضل الأماكن للزيارة في العالم مؤكدين أن هذا إحدى ثمار الجهود التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي تهدف إلى تحديث المملكة.

والمعروف أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي”إثراء” هو مركز ثقافي تملكه أرامكو السعودية ويقع المركز في نفس الموقع الذي تم اكتشاف فيه أول ينبوع للنفط في المملكة العربية السعودية.

ويأتي تصميم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة التي تضم بين جنباتها مكتبة عصرية، ومركزاً للابتكار، وواحة للصغار تشكل أول متحف من نوعه للطفل في العالم العربي، ومتحف التاريخ الطبيعي، وقاعات للفنون، ومركز الأرشيف، ويتعالى في وسطه برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار وتتضافر البرامج في المركز لتكون موئلاً للإلهام وإثراءً للثقافة.

واحتضن مركز إثراء القمة العربية التي عقدت في المملكة قبل عدة أشهر وأطلق عليها قمة القدس لما تضمنته من قرارات مهمة لدعم قضية فلسطين.