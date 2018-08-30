إحالة العمالة حارقة النفايات الصناعية في الرياض إلى النيابة

المواطن - الرياض

رصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، عمالة وافدة تقوم بحرق النفايات الصناعية بطريقة بدائية ومضرة بالبيئة، جنوب مدينة الرياض.

وحرقت العمالة مخلفات الكيابل لاستخلاص المعادن منها بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات البيئية، حيث تم التحقق من أسماء الوافدين عبر الحصول على نسخة لإقاماتهم والتحقق من المؤسسات التي يعملون فيها، ومن ثم إرسال إحاطة لإمارة المنطقة لتحضير مُلّاك المؤسسات وتطبيق النظام بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب وكالة “واس”.

وتأتي هذه الجولات ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية ذات التأثير البيئي، بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع.