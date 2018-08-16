إحباط تھریب 61 ألف كرز دخان مخبأة داخل إرسالية مكرونة بطريقة ماكرة

المواطن - الرياض

أحبط جمرك البطحاء محاولة تھريب كمیة كبیرة من دخان السجائر بلغت (61.100 ) كرز، عثر علیھا مخبأة في إرسالیة وردت للمملكة عبر الجمرك.

وأوضح زياد البلوي مدير عام جمرك البطحاء، في بيان اليوم الخميس، أنه وردت للجمرك إرسالیة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبارة عن كراتین “مكرونة”، وعند خضوعھا لإجراءات الكشف والمعاينة اتضح للمفتش الجمركي حالة اشتباه في محتويات الإرسالیة.

وبالتأكد من ذلك عثر على تلك الكمیة الكبیرة من الدخان مخبأة ضمن الإرسالیة، بحیث تم إخفاؤھا في مقدمة الشاحنة وذلك بداخل (1222) ألف “كرتون” فیما كانت أكیاس المكرونة موجودة في كراتین بلغ عددھا (272) كرتونا موضوعة في الجزء الخلفي من الإرسالیة، وذلك بقصد التمويه على المفتش عند إجراء عملیة التفتیش.

وأوضح البلوي في تصريح له الیوم الخمیس أن تلك الكمیة من الدخان كان القصد من تھريبھا ھو التھرب من الرسوم والضرائب. المفروضة على “التبغ ومشتقاته”.