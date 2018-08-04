إحباط محاولة خبيثة لتهريب 75 ألف طلقة بندقية هوائية إلى المملكة

المواطن - واس

أحبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة بلغت 251,200 ريال سعودي، بالإضافة إلى كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” بلغ عددها 75,000 طلقة، عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين عبر المنفذ إلى داخل المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح، أنه وفقًا للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال بأنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادرًا أو قادمًا إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60.000 ريال سعودي الإقرار – الإفصاح – عنها وذلك بتعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، وأن عدم الإقرار يُعد مخالفة صريحة تعرض حاملها للمُساءلة القانونية.

وأبان أنه تم ضبط مبالغ نقدية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة بلغت 251,200 ريال سعودي، حيث كان بعض المبلغ مُخبأ داخل العلبة الخاصة بفيوزات المركبة ووضع بعضه الآخر داخل فلتر الهواء الخاص بالمكيف.

وأضاف الرميح أنه تم العثور على كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” داخل مركبة قدِمت إلى الجمرك حيث عُثر على عدد 300 كرتون من الطلقات تحتوي جميعها على 75,000 طلقة، كانت مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضع بعضها في مقدمة المركبة خلف الرديتر الخاص بالمركبة وبعضها الآخر داخل فلتر الهواء والخزان الخاص بماء المساحات بعد وضع الكمية داخل جوالين بلاستيكية وتغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه، مشيرًا إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.