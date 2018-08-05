إحباط محاولتي تهريب أكثر من مليونين و600 ألف حبة كبتاجون وكميات كبيرة من الحشيش والهيروين

المواطن - واس

أحبط جمرك الرياض -الميناء الجاف-, محاولتين لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2,621,86 حبة، وكمية كبيرة من الحشيش بلغت 138,60 كيلوجرام، بالإضافة إلى كمية أخرى من مادة الهيروين بلغت 195,5 كيلوجرام، عُثر عليها جمعيًا مُخبأةً داخل إرساليات بضائع وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الرياض محمد الغامدي, أنه تم إحباط تلك الممنوعات من خلال محاولتين لتهريبها، حيث وردت أولًا للجمرك إرسالية بضائع عبارة عن “ألواح وأبواب خشبية”، وعند خضوع الإرسالية للإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 2,621,86 حبة، و195,5 كيلوجرام من مادة الهيروين، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف الألواح والأبواب الخشبية.

وأضاف الغامدي أنه وردت للجمرك إرسالية أخرى عبارة عن “مكائن” ميكانيكية، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر بداخلها على 138,60 كيلو جرام من مادة الحشيش، مبينًا أنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات اللازمة, مؤكداً أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال الإرساليات الواردة لمحاولة تهريب مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن الجمارك السعودية عبر منافذها الجمركية “البرية والجوية والبحرية” تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بالوطن ومقدراته, وذلك من خلال إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات وبأحدث التقنيات الأمنية التي وفرتها في المنافذ كافة.