إحصاءات جديدة عن الحج.. وصول 1.993.161 حاجًّا

المواطن - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة لعامة للإحصاء إحصاءات جديدة عن الحج حتى الساعة 11:00 مساءً اليوم الأحد.

وأوضحت الإحصاء أن إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها والداخلين إلى مكة وصل إلى 1.993.161 حاجًّا، وعدد حجاج الخارج 1.758.722 حاجًّا، فيما وصل عدد حجاج الداخل السعوديين وغير السعوديين 234.439 حاجًّا.

وبالنسبة إلى عدد الحجاج السعوديين من داخل المملكة فبلغ عددهم 128.796 حاجًّا، وعدد الحجاج غير السعوديين من داخل المملكة وصل إلى 105.643 حاجًّا، فيما بلغ عدد التصاريح الحج الممنوحة لحجاج الداخل 240.603 تصاريح.

كما سجل إجمالي عدد السيارات الناقلة لحجاج الداخل 31.199 سيارة.

ولفتت الإحصاء إلى أنه سيتم الإعلان النهائي لإحصائيتها بشأن الحج في تمام الساعة التاسعة مساء يوم غد الاثنين.