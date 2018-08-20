إحصائية صادمة قد تفقد بريطانيا قيمتها السياحية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشفت الشرطة البريطانية إحصائية فريدة من نوعها حول نوعية وأعداد الأشخاص الذين يتم توقيفهم ووضعهم في السجون على ذمة قضايا مختلفة، وأكدت أن نسبة كبيرة منهم أجانب.

وحسب ما جاء موقع برايت بارت الأميركي، فإن بريطانيا فقدت 600 ألف زائر خلال العامين الماضيين، وهي نسبة تبدو على صلة وثيقة بأعداد الأجانب الموجودين في السجون.

وقال الموقع الأميركي إن الحكومة البريطانية فقدت 600 ألف زائر كان يتردد على البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما وجد البعض تفسيرًا له في أعداد المحتجزين في السجون البريطانية.

وأوضحت الشرطة البريطانية أن ثلث المحتجزين في سجونها ينتمي لجنسيات أجنبية، وهو ما قد يفسر ابتعاد البعض عن القوانين الصارمة في لندن.

وألقت الشرطة في بريطانيا القبض على أكثر من 3 آلاف مواطن أجنبي كل أسبوع في المتوسط العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام الجديدة التي كشفت عن ارتفاع نسبة المشتبه بهم في الخارج لتشكل واحدا من كل خمسة أشخاص محتجزين.

وأظهرت بيانات الشرطة الداخلية التي حصلت عليها صحيفة “ميل أون صنداي” أن نسبة المشتبه بهم الأجانب ارتفعت من 16٪ من الاعتقالات في 2015/16 إلى 19٪ في 2016/17، وذلك عندما كان الأجانب 173 ألف شخص فقط من أصل 931 ألفا في إجمالي القادمين من الخارج.

وكان الضباط يعتقلون حوالي 3،320 من الأجانب أسبوعيًا، وذلك وفقاً للأرقام التي ذكرتها صحيفة ميل، بعد أن حذر قادة الشرطة من أن سياحة الجريمة تشكل تهديدًا متزايدًا لبريطانيا نتيجة “الهجرة الجماعية” و “العولمة” وسهولة السفر الدولي.