إدارة شؤون التطويف تعلن عن استكمال خطتها لاستقبال ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

ضمن خطة الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال موسم الحج لعام 1439هـ، أعلنت إدارة شؤون التطويف استكمال خطتها لليوم العاشر من ذي الحجة وما يليه من أيام التشريق، حيث تم تأمين المطوفين في جميع الورديات لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون التطويف، خالد بن مسعود الكعبي، أن هناك استعدادات للإدارة مبكرة وترتيب أدوار بين المطوفين لضمان تقديم منظومة متكاملة من الخدمات وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.