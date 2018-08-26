إدانة سعودية لاستهدف نقطة أمنية بالعريش في مصر

المواطن - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد الشرطة.

وأكد المصدر تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشقيقة جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.