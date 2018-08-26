إدواردو يُرعب الهلال

المواطن - محمد سمعه

تغيب اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو عن تدريبات نادي الهلال اليوم؛ وذلك بسبب الإصابة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على تويتر أن اللاعب إدواردو تعرض لإصابة في عضلة الساق؛ مما تسبب في غيابه.

ومن المقرر خضوع اللاعب كارلوس إدواردو لفحص طبي على موضع إصابته غدًا.

ويخشى الهلال من أن الإصابة قد تُوثر على كارلوس إدواردو وتجعله يغيب عن مواجهة نادي الفيحاء في الجولة الأولى ببطولة الدوري السعودي.