إرشاد أكثر من 65 ألف حافلة في مكة والمدينة 

المواطن - مكة المكرمة

استقبلت محطات تفويج الحجاج التابعة لوزارة الحج والعمرة، والتي يشرف عليها مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة بالشميسي طريق جدة- مكة والجموم- طريق المدينة المنورة- مكة، منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس من الشهر الجاري، أكثر من 65 ألف حافلة في مكة والمدينة المنورة كان النصيب الأكبر منها في اليوم 5 ذي الحجة، حيث استقبل المكتب بمكة خلال 16 ساعة فقط 3 آلاف حافلة تحمل أكثر من 130 ألف حاج.

وأوضح مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، عبدالله سندي، أن الحافلات التي تم استقبالها منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى الخامس من ذي الحجة تم فرزها وعمل الإجراءات اللازمة لها ومرافقة المرشدين مع كل حافلة لإيصال الحجيج إلى مساكنهم بطريقة إلكترونية ذكية تختصر الجهد والعناء وفي غضون ساعات، بمشاركة عنصر نسائي لأول مرة في هذا العام يقوم بمتابعة سير الحافلات عبر شاشات الكترونية ومتابعة البلاغات الواردة للمكتب.

وبين سندي أن المكتب يواصل العمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال محطات العمل والمركز الرئيسي بناء على توجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط تلبية لاهتمام ولاة الأمر بتوفير أقصى سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن وبدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات.

من جهة أخرى، كشفت مديرة مكتب المدير العام إسراء فدعق أن القسم النسائي يعمل لأول مرة هذا العام بمكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والذي يتمثل في متابعة سير الحافلات منذ انطلاقها من محطات التفويج برفقة المرشد وحتى وصولها إلى مقار سكن الحجيج باستخدام تطبيق أرشدني الذي يسهل عملية التنقل بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أن العنصر النسائي يتابع أيضًا البلاغات الواردة من التطبيق ويقوم بتمريرها مباشرة إلى الجهة المختصة لمعالجتها.