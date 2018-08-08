إسلام سليماني يشعل الصراع بين فنربشخة وبشكتاش

المواطن - مروة نبيل

إسلام سليماني من أبرز اللاعبين العرب المحترفين في السنوات الماضية، ولكنه أصبح خارج اهتمامات المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي كلود بويل، لتتنافس الأندية الأوروبية على ضمه.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت”، أن إسلام سليماني هدف لثنائي الدوري التركي، فنربخشة وبشكتاش، وناديه السابق سبورتنغ لشبونة، مُشيرة إلى أن الأندية تتفاوض بشكل مباشر مع ليستر سيتي الإنجليزي لخطف المهاجم الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشددت شبكة “سكاي سبورت”، على أن إسلام سليماني أصبح قريبًا من الانتقال إلى الدوري التركي، وليس العودة إلى سبورتنغ لشبونة مُجددًا، ويبدو أن فنربخشة الأقرب للتعاقد مع المهاجم الجزائري.

وتألق إسلام سليماني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، حيث لعب في صفوفه لمدة 3 مواسم من عام 2013 حتى 2016، قبل أن يُقرر خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإنجليزي.

وانضم إسلام سليماني صاحب الـ29 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي موسم 2016/ 2017، مقابل 30 مليون يورو، وقضى في صفوفه موسم ونصف، قبل أن يخرج معارًا إلى نيوكاسل يونايتد لمدة 6 أشهر.

وشارك المهاجم الجزائري إسلام سليماني في 12 مباراة ضمن منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، وخلال 21 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي الإنجليزي أحرز سليماني 5 أهداف.