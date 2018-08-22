إسماعيلي.. حاج فرنسي جاء وحيدا فأصبح العاملون بمستشفى منى الوادي هم أسرته

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

قدم الحاج مصطفى إسماعيلي ( فرنسي الجنسية ) جزيل شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولوزارة الصحة ممثلة بمستشفى منى الوادي ، الذي قدم كل الرعاية الصحية له إثر تعرضه لحادث سير أثناء قدومه للحج في اليوم السابع من ذي الحجة نتج عنه عدة كسور في الأضلع واليد وفقرات الرقبة.

وتمت خدمة الحاج إسماعيلي بأفضل درجات الخدمة الصحية والإنسانية ، وتم نقله ضمن قافلة الصحة للوقوف بعرفات ، وأتم باقي المناسك بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود الذي وجده، مؤكداً أنه أتى للحج منفرداً إلا أنه اكتشف أن الكل هنا هم أسرته وعائلته.

وأشار إلى أن ما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات جليلة هي محل الفخر والاعتزاز لكل مسلم.