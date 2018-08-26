إسماعيل مطر .. يتقدم في العمر ويزداد تألقًا

المواطن - مروة نبيل

إسماعيل مطر تألق بشكل لافت خلال مباراة الوحدة والعين في كأس السوبر الإماراتي التي أُقيمت على إستاد الدفاع الجوي في القاهرة، ليُثبت أن التقدم في العمر لا يُعيق الإبداع في المستطيل الأخضر.

وعلى الرغم من تقدم إسماعيل مطر في العمر؛ حيث إنه يبلغ 35 عامًا، إلا أنه نجح في خطف الأنظار إليه من لاعبي الوحدة والعين في مباراة السوبر الإماراتي، وقاد فريقه للتتويج باللقب بركلات الجزاء.

وظهر إسماعيل مطر بشكل مميز في مباراة الوحدة والعين خاصة خلال أحداث الشوط الأول، حيث نجح في تسجيل هدف بعد مرور 4 دقائق فقط على انطلاق لقاء السوبر الإماراتي، مُستغلًا خطأً دفاعياً من تيغالي.

ولم يكتفِ إسماعيل مطر بتسجيل الهدف الأول فقط في مباراة الوحدة والعين، بل قام بصناعة العديد من الفرص الخطيرة، وقدم لمسات رائعة، أعطت فريقه شكلًا مميزًا في الناحية الهجومية، في ظل تألق الثنائي مراد باتنة وسباستيان تيغالي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة مبكرًا عن طريق إسماعيل مطر في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل هدفين آخرين، لينتهي الشوط الأول من مباراة السوبر الإماراتي بتأخر العين بثلاثية دون رد.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين على رفاق إسماعيل مطر بثلاثية في الشوط الثاني، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء، التي ابتسمت لفريق الوحدة، ليُحافظ على لقب كأس السوبر الإماراتي للعام الثاني على التوالي.