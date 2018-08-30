إصابة 6 فلسطينيين بينهم وزير برصاص الاحتلال في رام الله

الوزير وليد عساف تصوير : وكالة معًا

أصيب ستة فلسطينيين بينهم، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة راس كركر غرب رام الله.

وقالت وكالة “معا” الفلسطينية إن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، أصيب برصاصة مطاطية بالأذن، فيما أصيب أربعة آخرون في بلدة رأس كركر غرب رام الله.

ونقلت الوكالة عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قولها إن طواقمها قدمت الإسعافات الأولى لخمسة مصابين، مشيرة إلى أن إصابتين من الخمسة نقلت إلى المستشفيات في رام الله لتلقي العلاج.