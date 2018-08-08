إصدار تصاريح دخول مكة والمشاعر المقدسة إلكترونياً

المواطن - واس

باشرت جوازات منطقة مكة المكرمة أعمالها في موسم حج هذا العام 1439هـ عبر الإصدار الإلكتروني لتصاريح دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بدلاً من الإجراءات الورقية المعمول بها في السابق, وذلك ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستفيدين من الشركات التي دشنها مؤخراً وزير الداخلية.

أوضح ذلك مدير جوازات منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالرحمن بن حميد الحربي، مبيناً أنه حتى تاريخه تجاوز عدد التصاريح الإلكترونية التي تم إصدارها 52,000 تصريح، مشيراً إلى أن الخدمة متاحة وفقاً للشروط المنظمة لذلك ويكون الدخول عليها من بوابة “مقيم” للشركات والمؤسسات أو عبر الرابط الإلكتروني: هنا، وللأفراد من خلال خدمة “أبشر”.