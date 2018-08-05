إطلاق النسخة الثانية من مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات

المواطن - واس

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، والتي ترعاها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنظمها شركة هواوي العالمية، بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، إضافة لممثلين من القطاعات التعليمية والقطاع الخاص.

وقال نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي: “توفر هذه المسابقة فرصة رائعة لتنمية مهارات طلابنا وإعدادهم لدخول العالم الرقمي.

وأضاف: يستطيع المتسابقون الاطلاع على أحدث التقنيات المبتكرة والتوجهات الحديثة بإشراف شركة رائدة عالميًّا في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل شركة هواوي والتي وقعت مع الوزارة اتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات تهدف الوزارة من خلالها بناء بيئة رقمية تحتضن وتنمي وتستقطب العقول والمهارات في التحول الرقمي.

وتُعد النسخة الثانية من مسابقة “هواوي” لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، والتي انطلقت فعالياتها اليوم في المملكة وتسع دول أخرى في المنطقة، من أهم المبادرات التوعوية التي تستهدف 5000 طالب وطالبة في المملكة والذي تساهم الشركة فيه بالشراكة مع الوزارة في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب، وزيادة القدرات التنافسية للمجتمعات وتحفزها على المساهمة بدور فاعل في تنفيذ الرؤية الوطنية لمسيرة التحوّل الرقمي والتنمية الاقتصادية في البلاد، كما سيتأهل الفائزون إلى التصفيات النهائية التي ستقام في الصين.

من جانبه، أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، أن المسابقة تعتبر مثالًا آخر عن العلاقة الوثيقة التي تجمعنا مع المملكة.