إعادة 746 مفقودات للحجاج خلال الأيام الماضية في مكة

المواطن - سعيد آل هطلاء - مكة المكرمة

بلغ إجمالي المفقودات التي تسلمتها وزارة الحج والعمرة 1095، تنوعت ما بيع حقائب كبيرة وصغيرة تضم أغراض متنوعة للحجاج وهواتف ونظارات ومبالغ مالية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا مقر لجنة الضائعات بوزارة الحج والعمرة يرافقه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن مرزا عالم ومدير عام التركات بالهيئة سكرتير لجنة الحج والعمرة عبدالله بن ماجد الطريس، وكان في استقبالهم مدير خدمات الحجاج ناصر القرشي، وممثل الهيئة في اللجنة محمد الشمراني، حيث اطلع على خطوات العمل لتسجيل المفقودات والضائعات إلى مرحلة تسليمها لأصحابها أو حفظها إلى حين استلام الهيئة لها بعد تاريخ مغادرة آخر رحلة من رحلات الحجاج في 15 محرم، كما تجول في أقسام اللجنة لتبين سرعة تسليم تلك المفقودات لأصحابها وتوثيق ذلك.

وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لوزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة الضائعات تلك الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن كما تتطلع للمزيد من التعاون بين الهيئة ووزارة الحج والعمرة في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تبذل قصارى جهدها بتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.

وأشار ممثل الهيئة في اللجنة محمد الشمراني أن عدد المفقودات التي وصلت إلى لجنة الضائعات من المواطنين ومن الجهات الأمنية (1095) في مكة المكرمة والمشاعر وتتنوع بين حقائب كبيرة وصغيرة تضم مستلزمات الحجاج وأجهزة هاتف ونظارات، مضيفاً أن اللجنة تقوم بالاتصال بصاحب هذه المفقودات إذا وجد أي بيانات على المفقودات مثل اسم الشخص أو رقم هاتف له.

وقد تم تسليم 746 مفقوداً ما يشكل قرابة 80% من المفقودات والتي لها بيانات توضح اسم أو عنوان لصاحبها أو مؤسسة الحج التي يتبع لها.

وتبقى 349 مفقوداً لا يوجد أي بيانات لأصحابها أو طلب أصحابها الانتظار على استلامها حتى العودة من المشاعر.