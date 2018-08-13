إعصار ياجي يُجلي أكثر من 200 ألف شخص في الصين

المواطن - بكين

أجلت السلطات الصينية أكثر من 200 ألف شخص مع وصول إعصار ياجي إلى اليابسة على ساحلها الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلًا عن المركز الإقليمي للتحكم في الفيضانات أن إعصار ياجي اجتاح إقليم شيجيانغ قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة، مبينة أنه تم إجلاء 204949 شخصًا من 10 مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو، واستدعت نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وأوضحت الوكالة أن العاصفة تحمل أمطارًا غزيرة وستضعف تدريجيا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب الصين.