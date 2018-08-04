إغلاق جسر بريطاني أمام آلاف السيارات لسبب غريب جدًّا!

المواطن - متابعة

فوجئ عدد كبير من سائقي السيارات صوب جسر بريطاني بإغلاقه أمامهم بسبب غريب للغاية، إذ قيل لهم إن التوقف ناجم عن “مرض” العاملين في حاجز تعبر منه العربات.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن الجسر الذي يؤدي إلى ويلز، وتقطعه 17 ألف عربة كل يوم، أُغلق اليوم السبت بسبب عدم وجود من يقوم بمهمة استخلاص الرسوم.

ويتوجب على السائق في العادة دفع 5.6 جنيه إسترليني حتى يدخل إلى ويلز، واضطر الإغلاق عددًا من السائقين إلى قصد طرق أخرى في جنوب ويلز، حتى يصلوا إلى وجهاتهم.

وأعرب سائقون عن غضبهم من الإغلاق الذي استمر حتى الثانية ظهرًا، وتحول ما جرى إلى جدل على المنصات الاجتماعية.