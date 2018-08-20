إغلاق محطات الوقود على طريق الساحل يسبب تكدس المركبات

المواطن - يحيى العمري :

قامت جميع البلديات على طريق الساحل جنوب مكة المكرمة التابعة لأمانة جدة خلال الأيام الماضية بإغلاق جميع محطات الوقود تنفيذًا لقرار سابق من وزارة الشؤون البلدية والقروية ابتداءً من مركز الوسقة جنوب الليث إلى محافظة القنفذة وذلك رغبةً منها في تحسين تلك المحطات.

ولم يبق سوى محطتين في الليث تؤديان عملهما وسط ازدحام شديد للمركبات.

وقام أصحاب المحطات المغلقة بإلغاء جميع مضخات الوقود لإبقاء المحلات الداخلية تعمل كما هي حتى يتم الفسح لها.

وبعث العديد من سالكي طريق الساحل جدة أو مكة – القنفذة برسائل تحذيرية لسالكي الطريق بأخذ احتياطهم من الوقود أثناء اتجاههم مع الطريق الساحلي إلى جدة أو مكة والعكس وذلك لإغلاق محطات الوقود وعدم وجود البديل في مسافة تقدر بـ ٢٦٠كم، في الوقت الذي سيشهد الطريق الساحلي خلال الأيام المقبلة حركة مرور عالية لعودة الحجاج من المشاعر من سكان المناطق الساحلية والتهامية بالإضافة إلى الإخوة من حجاج اليمن الشقيق .