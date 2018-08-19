إغلاق 97 محلًّا تجاريًّا في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

ضبطت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 3 آلاف كجم من المواد التي تم إتلافها منذ بداية انطلاق إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكشفت إحصائية صادرة عن المركز الإعلامي لأمانة عسير، أن أعمال الرقابة الصحية في قطاعها البلدي شملت 1002 جولة رقابية، تم خلالها تحرير 653 مخالفة، وإنذار 677، وأغلقت 97 محلًّا.

وشارك في هذه الجولات 397 مراقبًا و38 طبيبًا بيطريًّا، ويتواصل العمل الرقابي بشكلٍ مكثف خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بهدف متابعة كل ما يقدم للمستهلك ويضمن سلامته.