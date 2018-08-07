إليسا تحكي قصة تعافيها من السرطان بفيديو كليب وتغريدة

المواطن - الرياض

نشرت المطربة إليسا فيديو كليب يحكي قصة تعافيها من مرض السرطان.

وكتبت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أنت السبب في أنني قوية وصحية.. أنت قوتي.. وهذه القصة هي شكر لك لكل الذين يحبونني”، في إشارة إلى كليب “إلى كل اللي بيحبوني” ضمن ألبومها الجديد الذي أطلقتها قبل أسبوع.

وأضافت إليسا في تغريدة لها: “شكرًا لكل واحد منكم على رسائلكم. لم يتوقف هاتفي عن التنفيس وأنا غارق في كلماتك. أتمنى أن أتمكن من الرد على كل واحد منكم. حب كثير”.

إليسا أو إليسار زكريا خوري من مواليد 27 أكتوبر 1972، وهي مغنية لبنانية شهيرة.

واشتهرت إليسا في العالم العربي في الآونة الأخيرة، حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب، الذي كان أكثر الألبومات مبيعًا في ذلك الوقت.

وكان ألبوم إليسا الثالث، عيشالك (2002) حقق إنجازًا كبيرًا في مسيرتها الفنية الذي جلب لها شهرة كبيرة، الذي جعلها تحصل على جائزة الموريكس دور للمرة الأولى عن فئة أفضل فنانة عربية.

وفي سنة 2004، أصدرت إليسا ألبومها الرابع أحلى دنيا، الذي فازت عنه بجائزة الموسيقى العالمية لأكبر مبيعات لمغني في الشرق الأوسط.

أما في ديسمبر 2009، أصدرت إليسا ألبومها السادس بعنوان تصدق بمين، الذي تجاوزت مبيعاته 6 مليون نسخة، مما جعلها الفنانة الأكثر مبيعًا للأسطوانات في تاريخ شركة روتانا، وكذلك الأكثر نجاحًا في مهنة إليسا، حيث تلقت عنه للمرة الثالثة على التوالي جائزة الموسيقى العالمية لتحقيقها أعلى مبيعات في الشرق الأوسط وست جوائز أخرى.

وحصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاث جوائز الموسيقى العالمية، و6 جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية.