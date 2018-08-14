إليك القنوات والتطبيقات الناقلة حصريًا لـ مباراة الهلال والاتحاد

إليك القنوات والتطبيقات الناقلة حصريًا لـ مباراة الهلال والاتحاد

2018/08/14
الساعة 6:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

احتفاء بانطلاق الموسم الرياضي الكروي 2018-2019، سيتم نقل مباراة كأس السوبر السعودي بين فريقي الهلال والاتحاد بشكل مفتوح للجميع عبر خيارات متعددة وجديدة.

وتشمل القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة كلا من تطبيق دوري بلس، خدمة التلفزيون التفاعلي جوي TV، بجانب بث قناة السعودية الرياضية للمباراة.

كما أن قناة روتانا خليجية ستبث المباراة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر إقامة مباراة السوبر السعودي يوم السبت المقبل في مدينة لندن البريطانية، حيث يقام لقاء السوبر بين بطل الدوري في الموسم الماضي وهو نادي الهلال، وبين بطل كأس خادم الحرمين في الموسم الماضي والذي تُوج به نادي الاتحاد.


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