إليك تردد ابو ظبي الرياضية الناقل الحصري لـ مباريات البطولة العربية

المواطن - محمد سمعة

تُعد قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية للأندية في كرة القدم، حيث ينتظر الجميع معرفة تردد ابو ظبي الرياضية من أجل متابعة بطولة مونديال العرب.

ويذكر أن تردد ابو ظبي الرياضية الSD هو 12567 أفقي بمعدل ترميز 27500، بينما تردد ابو ظبي الرياضية على قمر العرب سات هو 11804 أفقي بمعدل ترميز 27500.

ومن المنتظر أن ينقل تردد ابو ظبي الرياضية مباريات اليوم في البطولة العربية والتي تجمع بين نادي الهلال وفريق الشباب العماني.

كذلك سينقل تردد ابو ظبي الرياضية مباراة الإسماعيلي المصري ضد فريق الكويت الكويتي والتي تُقام في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

ويذكر أن تردد ابو ظبي الرياضية كان نقل ثلاث مباريات بالأمس في البطولة العربية، حيث بث مباراة الزمالك المصري والقادسية الكويتي في ذهاب دور ال32 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

كما أن تردد ابو ظبي الرياضية نقل مباراة المريخ السوداني والجيش السوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن مباريات إياب دور ال32 من البطولة العربية.

يذكر أن اليوم سيشهد إقامة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وفريق أهلي طرابلس الليبي في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث سينقل المباراة تردد ابو ظبي الرياضية.

ومن المنتظر نقل مباراة الهلال والشباب العماني على تردد ابو ظبي الرياضية الأولى، حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

ويذكر أن تردد ابو ظبي الرياضية الثانية على قمر النايل سات هو 12467 H بمعدل ترميز 27500.

ومن المنتظر نقل مباريات الغد في البطولة العربية عبر تردد ابو ظبي الرياضية، حيث سيواجه النصر فريق الجزيرة الإماراتي، بينما يواجه الأهلي المصري ضيفه النجمة اللبناني في المباراة والتي تُقام غدًا على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.