إليك تشكيلة النصر المُدججة بالنجوم لـ مباراة اليوم أمام الجزيرة

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني لنادي النصر عن تشكيلته لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأبطال في كرة القدم.

ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر تشكيلة العالمي والتي جاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز

في خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، برونو أوفيني، حمد المنصور.

في خط الوسط: إبراهيم غالب، نواف الفرشان ، عوض خميس ، نور الدين مرابط، يحيى الشهري.

في خط الهجوم: محمد السهلاوي.

في قائمة البدلاء: عبدالله مادو، وليد عبدالله، أحمد موسى، عبد الرحمن العبيد، عبد العزيز الجبرين، أحمد الفريدي، فراس البريكان.

يذكر أن نادي النصر كان ضم الحارس الأسترالي براد جونز قادمًا من نادي فينورد الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء المدرب كارينيو لتولي مهمة تدريب نادي النصر، في الفترة الماضية وذلك بعد استقالته من تدريب نادي الشباب في شهر مارس الماضي.

احتل نادي النصر المركز الثالث في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، حيث تأهل بعد ذلك إلى مرحلة التصفيات ببطولة دوري أبطال آسيا من أجل الموسم المقبل.