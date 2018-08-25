إمام الجامع الكبير بالخميس: نجاح الحج مسَرَّة لكل مؤمن وحَسْرة لكل حاسد مرجف

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أكد إمام الجامع الكبير بخميس مشيط الشيخ محمد بن علي بن حصان القحطاني، أن نجاح موسم الحج لهذا العام لم يكن وليد الصدفة وإنما هو استمرار لنجاحات متتالية وإنجازات باهرة، ومن منطلق إعداد وجهد مسبق بذل فيه الغالي والنفيس.

وتابع فضيلته أن هذا النجاح ليس بمستغرب على بلاد اجتمع هَمُّ الحاكم والشعب على خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعمرين، مشدداً على أن هذا النجاح الباهر لم يُقصَر على جانب دون الآخر بل شمل جميع الجوانب الأمنية والدعوية والصحية والإسعافية والإرشادية والتنظيمية، وذلك ‏حرصاً من قيادتنا الرشيد على أن يكون هذا الموسم موسم أمن وأمان وطاعة للرحمن.

وأضاف أن هذا النجاح سيكون مسرة لكل مؤمن وغصة وحسرة لكل حاسد مرجف.

ورفع الشيح القحطاني التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولكافة المسلمين بمناسبة نجاح موسم الحج، ‏سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة وجنودنا المرابطين ورجال أمننا وكل من ساهم في إنجاح هذا الموسم المبارك.