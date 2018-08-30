إنتاج النفط الروسي يسجل 11.208 مليون برميل يوميًا

المواطن - متابعة

ارتفع متوسط إنتاج النفط الروسي 11.208 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وقد ارتفع إنتاج روسيا من النفط رغم اتفاق خفض الإنتاج الذي يستمر حتى نهاية العام الجاري.

وفي يوليو الماضي، بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 11.21 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 11.06 مليون برميل يومياً في يونيو ليتجاوز القدر الذي تعهدت روسيا بإنتاجه بعد اجتماع لمنتجي الخام العالميين في فيينا.