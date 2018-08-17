إنستغرام يتفوق على شبكات التواصل في عدد المستخدمين الجدد

المواطن - متابعة

تباطأ نمو تويتر بشكل كبير بمجرد وصول الشركة إلى 300 مليون مستخدم، فمنذ أن وصل عدد المستخدمين النشطين في الربع الأول من عام 2015 إلى 302 مليون مستخدم، أضاف تويتر 33 مليون مستخدم في أكثر من ثلاث سنوات.

ويسير سناب شات على هذا المنوال، فرغم أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين، لكنه يناضل من أجل جذب مستخدمين جدد، فخلال الـ 12 شهرا الماضية أضاف سناب شات 15 مليون مستخدم نشط يوميا فقط، ليصل إجمالى عدد المستخدمين إلى 188 مليونا.

ويتربع إنستغرام على عرش برامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي بحسب عدد المستخدمين النشطين الذين تمت إضافتهم مؤخرًا.

وفيما يلي عدد المستخدمين النشطين شهريًا الذين تمت إضافتهم خلال العام الماضي:

– إنستغرام .. أكثر من 300 مليون مستخدم.

– فيسبوك .. أكثر من 228 مليون مستخدم.

– واتساب.. أكثر من 200 مليون مستخدم.

– سناب شات .. أكثر من 15 مليون مستخدم.

– تويتر .. أكثر من 9 ملايين مستخدم.