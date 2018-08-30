إنعاش قلبي ينقذ حياة اثنين من الحجاج في جدة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_جدة

تعرض حاجان بعد ما مَنّ الله عليهما بأداء مناسك الحج وهما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مستعدين للمغادرة لوعكة صحية.

وفي التفاصيل استطاع فريق طبي بعد توفيق الله في مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده القيام بإنعاش قلبي رئوي لحاجين الأول من الجنسية الإندونيسية جاء إلى المركز يعاني من غيبوبة ، حيث تبين انقطاع النفس والنبض وتم إدخاله على الفور إلى غرفة الطوارئ، والبدء في عملية الإنعاش القلبي الرئوي.

وفي ذات الوقت قدم الحاج الصيني برفقة البعثة الصينية وهو يعاني من صعوبة في التنفس وتم إدخاله بصفة عاجلة إلى غرفة الطوارئ الثانية واتضح وجود انقطاع النفس والنبض وتم التعامل مع الحالتين بواسطة فريقين طبيين مؤهلين للتعامل مع الحالات الحرجة، حيث باشر فريق طبي التعامل مع الحالة الأولى حيث رجع النبض بعد مرور ٦ دقائق وتم إدخال أنبوب التنفس ومن ثم تحويله مباشرة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي.

وتعامل فريق طبي آخر مع الحالة الثانية بإجراء إنعاش قلبي رئوي بعد مرور ٤ دقائق ولله الحمد تم رجوع النبض وتم إدخال أنبوب التنفس وتحويل الحالة أيضاً إلى مجمع الملك عبدالله بشمال جدة ليتلقيا العناية الصحية اللازمة .