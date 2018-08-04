إنفاذًا لتوجيه الملك.. وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فروع الوزارة بالمملكة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

يتفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ غدا الأحد فروع الوزارة في المنطقة الشرقية ، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن قيام الوزراء وكبار المسؤولين في مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية، بزيارات دورية للقطاعات التابعة لأجهزتهم، وتفقد أعمالها، في مختلف مناطق المملكة.

ومن المُنتظر أن تتضمّن زيارة الوزير آل الشيخ لقاء الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، في مقر الإمارة حيث يطلعهما على مُجمل أعمال وبرامج ومناشط الوزارة في المنطقة.

ويبدأ الوزير زيارته للفرع بالاجتماع بمدير الفرع ومساعديه ومنسوبيه، إضافة إلى مديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة “الأحساء، وحفر الباطن، والجبيل، والخبر، والخفجي، وبقيق، والنعيرية، وقرية العليا”، لمناقشة واستعراض الأعمال التي يقومون بها، وسماع ما لديهم من احتياجات لتسيير الأعمال المناطة بهم في إطار رسالة الوزارة.

وفي ذات السِّياق، يستعرض الوزير آل الشيخ خلال الجولة، مختلف الخدمات التوعوية والإرشادية التي يُقدِّمها الفرع لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية والجوية من دول الخليج العربي في طريقهم إلى مكة المكرمة والمشاعر المُقدّسة لأداء مناسك الحج والعُمرة.