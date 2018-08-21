إنفوجرافيك.. أعراض التلبك المعوي وطرق الوقاية منه

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة نصائح مهمة للوقاية من التلبك المعوي الذي قد ينتج عن الإفراط في تناول الطعام خلال عيد الأضحى المبارك.

والتلبك المعوي هو اضطرابات تصيب الجهاز الهضمي، ومن أعراضه انتفاخ البطن والإمساك وعسر الهضم مع وجود ألم وعدم راحة بعد تناول الطعام.

وللوقاية من التلبك المعوي يجب عدم الإفراط في تناول الطعام، والتقليل من الأطعمة المسببة لغازات البطن.

ولتجنب المشاكل الصحية في عيد الأضحى، يجب عدم المبالغة في الأكل في أيام العيد، ويفضل طبخ اللحوم على نار هادئة بدون إضافة الزيت، والحرص على إضافة السلطة والخضروات مع الوجبة.