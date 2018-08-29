إنفوجرافيك.. أين تذهب أموال الزكاة المُحصلة من المنشآت؟

المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والدخل طريقة صرف الزكاة المُحصلة من المنشآت.

ولفتت الزكاة والدخل عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إلى أن المنشآت السعودية تدفع الزكاة للهيئة العامة، التي تقوم بدورها بتدقيق ومراجعة أموال الزكاة.

وتابعت أن بعد ذلك يتم تحويل الأموال إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي)، ليتم صرف أموال الزكاة لمستفيدي الضمان الاجتماعي.