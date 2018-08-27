إنفوجرافيك.. إرشادات مهمة لحماية الأسرة من أخطار الميكروويف

المواطن - الرياض

قدم الدفاع المدني، مساء اليوم الاثنين، إرشادات مهمة لحماية الأسرة من أخطار الميكروويف.

وشدد المدني، عبر إنفوجرافيك له بموقع “تويتر”، على ضرورة قراءة تعليمات الشركة المنتجة بشأن تشغيل الميكروويف، مع ضرورة إبعاد الأطفال عن الجهاز وعدم العبث به.

كما يجب التعرف على قدرة الميكروويف الكهربائية لضبطه للطهي أو التسخين، مع ضرورة عدم استخدام الأواني المعدنية أو ورق القصدير.