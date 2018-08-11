إنفوجرافيك.. إرشادات هامة حول استخدام الكمامات

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة إرشادات هامة حول استخدام الكمامات للحجاج أثناء أداء الفريضة.

وأوضحت الصحة، عبر إنفوجرافيك لها نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب سحب المطاط العلوي ووضعه خلف الرأس، مع مسك الكمامة بيد واحدة وتغطية منطقة الأنف والفم والذقن بإحكام.

وشددت الصحة على ضرورة الضغط على القطعة المعدنية لتأخذ شكل الأنف، وسحب المطاط السفلي ووضعه أسفل الأذنين، وأخيرًا غسل اليدين جيدًا قبل مسك الكمامة.

ولمعرفة هل الكمامة مناسبة أم لا؟.. يمكن وضع اليد على حدود الكمامة والتنفس ومعرفة هل يوجد هواء يخرج من حدودها على الوجه أم لا؟

وتستخدم الكمامة عند زيارة المريض أو عند الإصابة بالمرض.