إنفوجرافيك.. الصحة تحذر من شرب الكافيين في فترة الرضاعة وتقدم البدائل

إنفوجرافيك.. الصحة تحذر من شرب الكافيين في فترة الرضاعة وتقدم البدائل

2018/08/05
الساعة 8:33 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت وزارة الصحة من أن الإفراط الشديد في تناول الكافيين أثناء الرضاعة يضر بصحة الرضيع.

وأوضحت الصحة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الكافيين موجود في مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والشوكولاتة وأيضًا في القهوة والشاي.

وقدمت الصحة بدائل يمكن تناولها بدلًا من مشروبات الكافيين، منها شاي الأعشاب والينسون والبابونج والنعناع والمياه المعدنية والقهوة والشاي الخالية من الكافيين، وأيضًا العصائر الطبيعية الطازجة.

 


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