إنفوجرافيك “المواطن”.. أميركا تعاقب إيران بـ6 إجراءات اقتصادية مؤلمة

المواطن - الرياض

سلط إنفوجرافيك “المواطن” الضوء على العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

وتشمل العقوبات الأميركية على إيران التحويلات الرئيسية للريال الإيراني أو حسابات مصرفية خارج إيران أو البنوك التي تخضع لنفوذ الريال الإيراني، كما تشمل شراء أو تخزين أو نقل الجرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة، بالإضافة إلى المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون لإيران.

وأيضًا تشمل العقوبات صناعة السيارات وتجارة الذهب والمعادن الثمينة وشراء وبيع الدولار الأميركي من قبل حكومة طهران.