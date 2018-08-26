إنفوجرافيك “المواطن”.. إثراء ضمن أعظم 100 مكان للزيارة في العالم

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، الضوء على اختيار مجلة “تايم” الأمريكية مركز إثراء بالظهران ضمن أعظم 100 مكان في العالم.

واحتلت التحفة المعمارية السعودية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء في الظهران ضمن أعظم 100 موقع في العالم لعام 2018، بحسب تصنيف مجلة “تايم” الأميركية الذي غطى 6 قارات و48 دولة، ونشرته المجلة، الخميس الماضي.

وقالت المجلة في مقدمة تصنيفها: “من السهل العثور على مناطق الجذب الشهيرة، ولكن ما هي الوجهات الجديدة في العالم التي تستحق التجربة الآن؟”.