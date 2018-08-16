إنفوجرافيك “المواطن”.. المملكة لن تسمح للحوثي بأن يتحول لحزب الله آخر

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، الضوء على تصريحات سفير المملكة لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان وتأكيده أن المملكة لن تسمح للحوثي أن يصبح حزب الله آخر.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، أن هذا ما يسعى له النظام الإيراني حيث يقوم بالإضافة إلى تهريب الأسلحة والصواريخ بدعمهم بمدربين مما يسمى بحزب الله لمد الحوثيين بالخبرات لاستكمال حربهم على الشعب اليمني.