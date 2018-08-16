إنفوجرافيك “المواطن”.. خطة وأهداف النقابة العامة للسيارات خلال موسم الحج

المواطن - الرياض

سلطت صحيفة “المواطن“، بالإنفوجرافيك، الضوء على جهود النقابة العامة للسيارات خلال موسم حج هذا العام 1439 هـ، وخطتها لنقل أكثر من مليون حاج و 800 ألف حاج.

ونفذت النقابة مسبقًا برامج تدريبية وتوعوية لسائقي الحافلات من شأنها الإسهام في إتمام رحلة ضيوف الرحمن خلال تأديتهم نسك الحج وتنقلهم بين المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بإشراف وزارة الحج والعمرة.