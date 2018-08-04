إنفوجرافيك “المواطن”.. نصائح مهمة لسلامة العين في موسم الحج

المواطن - الرياض

قدمت الدكتورة هدى الغدير، استشارية طب وجراحة العيون، نصائح مهمة لسلامة العينين في موسم الحج.

ولخص إنفوجرافيك “المواطن” نصائح الغدير، التي شددت على ضرورة عدم التوقف عن استخدام العلاجات الخاصة بالعين أثناء الحج بدون استشارة الطبيب، مع تجنب لبس العدسات اللاصقة لتفادي التهابات العين.

وأكدت استشاري طب وجراحة العيون ضرورة استخدام القطرات المرطبة لتفادي جفاف العين، وتجنب المصافحة لتفادي نقل العدوى، مع ضرورة غسل اليدين قبل لمس العينين، وأيضًا عدم مشاركة أي أغراض شخصية مثل المناشف والأغطية مع الآخرين.

وحذرت الغدير من التهاب الملتحمة الفيروسي، وهو التهاب معدٍ شائع خلال موسم الحج يصيب الملتحمة وهي الغشاء الشفاف الذي يغطي بياض العين.

وأعراض التهاب الملتحمة هي احمرار في العين، وإفرازات في العين وأيضًا تورم وانتفاخ مع إحساس بوجود جسم غريب داخل العين مع شعور بالحكة.

أما طريقة الوقاية من التهاب الملتحمة الفيروسي، فقالت الطبيبة الغدير إنه يجب تجنب لمس العين وغسل اليدين حيث إن هذا المرض معدٍ، مع ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم.