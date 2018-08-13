إنفوجرافيك “المواطن” .. نواف الفرشان الموهوب الذي يحمل آمال النصر على عاتقه

المواطن - محمد سمعه

وُلد اللاعب نواف الفرشان في الثامن من يوليو من عام 1998 في المملكة العربية السعودية.

يبلغ طوله 166 سم، ويلعب كخط وسط.

يرتدي القميص رقم 25 مع نادي النصر، وتم استدعاؤه للفريق الأول في النصر أواخر عام 2017، وكان احتياطيًّا في مباراة الأهلي في الدوري السعودي في الموسم الماضي.

شارك في التشكيل الأساسي لمباراة النصر والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية لكرة القدم.