إنفوجرافيك “المواطن”.. 5 مزايا برنامج تيسير لسداد فواتير الكهرباء

المواطن - الرياض

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج تيسير للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 و 3000 ريال.

ويستفيد من برنامج تيسير ثلاثة ملايين مشترك تقريبًا سيقوم كل منهم بتسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علمًا بأن تيسير يشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء أمس 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.