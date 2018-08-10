إنفوجرافيك “المواطن”.. 5 مزايا برنامج تيسير لسداد فواتير الكهرباء

إنفوجرافيك “المواطن”.. 5 مزايا برنامج تيسير لسداد فواتير الكهرباء

2018/08/10
الساعة 10:36 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, انفوجرافك المواطن, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
المواطن - الرياض

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج تيسير للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 و 3000 ريال.
ويستفيد من برنامج تيسير ثلاثة ملايين مشترك تقريبًا سيقوم كل منهم بتسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علمًا بأن تيسير يشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء أمس 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :