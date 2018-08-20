إنفوجرافيك.. توجيهات ونصائح قبل ذبح الأضحية وطبخها

إنفوجرافيك.. توجيهات ونصائح قبل ذبح الأضحية وطبخها

2018/08/20
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح إلى من ينوي طبخ أضحيته.

وأوضحت الصحة، عبر إنفوجرافيك لها على موقع “تويتر”، أنه أولًا يجب غسل اليدين قبل الطبخ واستخدام المناديل والمناشف لمرة واحدة فقط، وأيضًا يجب التأكد من نظافة أدوات الطبخ المستخدمة، وأخيرًا تجنب وضع اللحم المطبوخ في نفس صحن اللحم النيء.

ولفتت الصحة إلى أن مدة تبريد مرقة اللحم من يوم إلى يومين ومدة تبريد اللسان والكلى والكبد والقلب من يوم إلى اثنين أيضًا، أما مدة تبريد اللحوم فمن 3 إلى 5 أيام.


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