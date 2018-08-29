إنفوجرافيك.. طريقة الجلوس الصحي لحماية العمود الفقري والمفاصل

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الصحة طريقة الجلوس الصحي؛ والذي يساهم في حماية العمود الفقري وتخفيف الثقل على المفاصل.

ولفتت الصحة، عبر إنفوجرافيك لها على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى أنه يجب تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وذلك بالوقوف أو المشي، كما يجب الجلوس والكتفين متجهين إلى الخلف، والظهر مستقيمًا وتلامس المؤخرة لظهر الكرسي.

وشددت الصحة على ضرورة جعل القدمين مسطحتين على الأرض.

وأكدت الصحة أن الوضعية الصحيحة للجسد تخفف الضغط على المفاصل وتحمي العمود الفقري وتحمي أيضًا من الإجهاد الزائد للعضلات وتجنب الشد العضلي، بالإضافة إلى الحماية من آلام الظهر والعضلات.