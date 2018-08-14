إنفوجرافيك.. نصائح صحية للمحافظة على النظافة الشخصية

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض الإرشادات العامة للنظافة الشخصية لحجاج بيت الله الحرام.

وشددت الصحة، عبر إنفوجرافيك نشرته على موقع “تويتر”، على أنه يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده وبعد استخدام الحمام وبعد العطاس والسعال، وأيضًا عند القدوم إلى مقر الإقامة.

ولفتت الصحة إلى أنه في حالة العطس والسعال يجب استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف به، مع رمي المناديل في المهملات مع استخدام الذراع عند العطس والسعال في حالة عدم وجود مناديل.

كما يجب ارتداء ملابس نظيفة لتجنب التسلخات وتنظيف مقر الإقامة يوميًّا والاهتمام بنظافة الفم والأسنان.