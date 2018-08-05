إنفوجرافيك.. نصائح لضمان سلامة الغذاء في موسم الحج

المواطن - الرياض

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض النصائح لضمان سلامة الغذاء في موسم الحج.

وشددت الغذاء والدواء في إنفوجرافيك لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على ضرورة التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح لها، وأيضًا الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين، مع ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية.

وحذرت الغذاء والدواء من تناول اللحوم المطهية غير كاملة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة، مع ضرورة الحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

وأكدت الهيئة ضرورة عدم تناول أي غذاء مشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام.