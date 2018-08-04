إنفوجرافيك.. نصائح لعلاج الإجهاد العضلي في الحج

المواطن - الرياض

قدمت وزارة الصحة بعض النصائح لعلاج الإجهاد العضلي في الحج.

وأوضحت الصحة، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أسباب الإجهاد العضلي هو ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد، وأيضًا الحركة العنيفة.

أما طرق العلاج، فهي التوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم، وأيضًا ضغط المنطقة المصابة لتخفيف الألم مع تبريد المنطقة المصابة ورفع العضو المصاب، وأخيرًا استشارة الطبيب عند الضرورة.