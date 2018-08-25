إنفوجرافيك.. 18 صنفًا يُمنع دخولها المملكة وحملها يعرضك للمسؤولية

المواطن - عبدالرحمن دياب

شددت الجمارك على ضرورة التأكد من عدم حمل أمتعة بها أي من الأصناف الممنوعة عند دخول المملكة من خلال المنافذ الجمركية الجوية أو البرية أو البحرية، وذلك لتجنّب العقوبات الجزائية الناتجة عن حيازتها.

وأوضحت الجمارك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن الأصناف الممنوعة هي الحبوب والمسكرات والمخدرات، والأسلحة والذخائر والكتب والمطبوعات وأيضًا الأقراص ووسائل التخزين بالإضافة إلى كل ما يحتوي على كاميرا تصوير سرية وأيضًا الشيشة والسجائر الإلكترونية وملحقاتها.

وضمن الأصناف الممنوعة أيضًا، العملات المزورة والليزر بأنواعه والأعضاء والأدوات والأجهزة الجنسية والألعاب النارية والصاعق الكهربائي وأجهزة التنصت ودخان المضغ الممنوع وأجهزة كشف رادار السرعة وأيضًا ثمرة جوز الطيب ومسحوقها وثمار القورو ومسيلات الدموع وأخيرًا الحبوب والكريمات والمقويات الجنسية وحبوب الإجهاض والأعشاب والمستحضرات غير المسجلة في هيئة الغذاء والدواء.