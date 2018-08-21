إنفوجرافيك.. 5 نصائح لضيوف الرحمن عند هطول الأمطار الرعدية

المواطن - مكة المكرمة

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 5 نصائح إلى حجاج بيت الله الحرام عند هطول الأمطار الرعدية.

وشددت الأرصاد، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، على ضرورة تجنب استخدام الجوال في حالة وجود صواعق، والحرص على حمل المظلة دائمًا.

وأكدت الأرصاد ضرورة اللجوء إلى الدفاع المدني في حالات الطوارئ، والابتعاد عن مجرى السيل، وأخيرًا متابعة الأرصاد الجوية خلال منصاتها المعتمدة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في وقت سابق من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الأرصاد، في تنبيه متقدم لها، أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة تضرب مناطق جدة والجعرانة ولزيمة، وتمتد إلى المشاعر المقدسة.